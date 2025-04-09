قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إن فريق ستيلينبوش خلق فرصة واحدة في مباراة اليوم في إياب دور الثمانية لبطولة كأس ونجح في تسجيلها، في حين خلق الزمالك عدة فرص ولم يستغلها وهذا يحدث في كرة القدم.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" المنافس دافع طوال المباراة، وستيلينبوش يجيد الكرات الثابتة ولم يشكل خطورة سوى في كرة واحدة".

وواصل:" بالطبع أنا حزين وجميع اللاعبين على الخسارة والفريق لا يستحق هذه النتيجة، والزمالك كان أفضل في الشوط الأول، وكانت هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة ولم نترجم الفرص التي سنتحت لنا، والأداء اختلف في الشوط الثاني، والزمالك فقد التوازن بعد تسجيل ستيلنبوش لهدف التقدم، وهذه هي كرة القدم".

وتابع بيسيرو قائلا:" أحمد مصطفى "زيزو" لم يشارك والجميع يعلم ماحدث مع اللاعب وأريد الحديث فقط عن المباراة".

وأضاف المدير الفني:" الزمالك تدريب خلال الأيام الماضية على طريقة 4-3-3 وكنت أرى أنها الأنسب لخوض مباراة اليوم، ولم نستحق الخسارة في مباراة اليوم ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا في اللقاء".

وقال جوزيه بيسيرو:" تغيير طريقة اللعب كانت سبباً في عدم الدفع بصلاح مصدق، كما أن محمود بنتايج لم يشارك أساسياً اليوم لأنه لم يشارك في لقاء الذهاب بسبب عدم سفره، كما أن أحمد فتوح ظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى وبالتالي شارك في لقاء اليوم".

وواصل :"من الطبيعي أن يحزن الجمهور لأنه يحب الفوز باستمرار وهذه هي كرة القدم، ويجب أن ننظر للأمام وتكون هناك حكمة".

وأضاف المدير الفني قائلاً:"لا ألوم أي لاعب على هدف ستيلنبوش، وجميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم وأعتقد أنه لا يوجد تقصير من أي لاعب، وكان من الممكن أن يتم التعامل مع كرة الهدف بشكل أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، ولم يكن أحد يتوقع أن يسجل ستيلينبوش هدفاً في لقاء اليوم في ظل تحكم الزمالك في مجريات الأمور".

واختتم بيسيرو قائلاً:" الزمالك سيحارب في بطولة الدوري، ونسعى للفوز في المباراة المقبلة".