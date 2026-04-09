استبعاد مديرة مدرسة إعدادي ببني سويف بعد إصابة طالبة بنزيف في المخ

قرر محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، استبعاد مديرة مدرسة رياض سعد زايد الإعدادية المشتركة بقرية طحا بوش التابعة لإدارة ناصر التعليمية، وذلك على خلفية واقعة تعرضت لها طالبة داخل المدرسة؛ نتيجة الإهمال والتقصير في أعمال الإشراف المدرسي.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تعرض طالبة بالصف الأول الإعدادي لحادث أثناء اليوم الدراسي، إثر تدافع بين عدد من الطلاب داخل المدرسة؛ ما أدى إلى سقوطهاعلى رأسها، وأسفر عن إصابتها بنزيف في المخ، استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، ونُقلت الطالبة على الفور إلى مستشفى بني سويف التخصصي، إذ استقبلتها أقسام الطوارئ.

وأوضحت الفحوصات إصابتها بنزيف بالمخ؛ ليتم إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي، الذي نجح في إنقاذ حياتها بعد إجراء التدخل الجراحي اللازم.

وعقب تلقي مديرية التربية والتعليم ببني سويف البلاغ، انتقل على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم إلى المستشفى، برفقة عدد من القيادات التعليمية، من بينهم مدير الشئون القانونية ومدير إدارة الأزمات، إلى جانب مسئولي إدارة ناصر التعليمية؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبة ومتابعة تطوراتها حتى استقرارها وخروجها من غرفة العمليات.

وعقب إحالة الواقعة للتحقيق عن طريق الشئون القانونية بالمديرية وإدارة ناصر التعليمية، أسفرت التحقيقات عن وجود إهمال وتقصير في الإشراف داخل المدرسة؛ لذا أصدر وكيل المديرية قرارًا فوريًا باستبعاد مديرة المدرسة من منصبها، مع إحالتها وكل المسئولين عن الإشراف إلى التحقيق؛ للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسئوليات بدقة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الواقعة لن تمر دون محاسبة، مشددة على التعامل بحسم مع أي صور للإهمال أو التقصير داخل المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.