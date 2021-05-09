وصول طائرة ثالثة تنقل كوريين جنوبيين من الهند إلى بلادهم



وصلت طائرة ثالثة تقل كوريين جنوبيين من الهند إلى بلادهم اليوم الأحد، حيث نقلت 164 مسؤول أعمال من الدولة التي يجتاحها وباء كورونا.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الرحلة الخاصة التي تديرها خطوط آسيانا الجوية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي غربي سول، قادمة من نيودلهي، وكان معظم ركابها من المسؤولين الذين تم إرسالهم للإشراف على بناء مصنع جديد لشاشات سامسونج.



وأطلقت كوريا الجنوبية رحلتين خاصتين من الهند في الأيام الأخيرة - واحدة من تشيناي تقل 172 مواطنا كوريا جنوبيا والأخرى من بنجالورو كان على متنها 203 أشخاص.



ومن المقرر أن ينطلق ما مجموعه 12 رحلة جوية من الهند هذا الشهر، بما في ذلك الرحلات الثلاث التي وصلت بالفعل إلى كوريا الجنوبية.



ويلزم على جميع الركاب البقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما لدى وصولهم ، بما في ذلك سبعة أيام في منشأة تابعة للدولة، والخضوع لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا ثلاث مرات خلال هذه الفترة.