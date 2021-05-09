أقر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بأن تشكيلة الفريق اللندني تحتاج لتغييرات لتحويل مساره بعد موسم محبط، مؤكدا ثقته في أن ملاك النادي سيدعمونه.

وخرج آرسنال من نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي، ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ليواجه إمكانية الغياب عن المسابقات القارية لأول مرة خلال 25 عاما.

وأبلغ المدرب الإسباني وسائل إعلام بريطانية قبل مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد :"التشكيلة بحاجة إلى تغييرات".

وأضاف: "حدثت بالفعل تغييرات عديدة في ديسمبر، وهذا لم يحدث منذ سنوات، لكن لا تزال هناك أشياء بحاجة لتغيير وسيدعم الملاك ذلك".

ويبتعد آرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بفارق 14 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع و31 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وختم: "هذا يحدث منذ سنوات. المسافة والفوارق مع البقية كبيرة جدا ومن المستحيل تقريبا تخطي الفوارق".