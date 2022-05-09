تراجع أسعار الغاز الأوروبية مع محاولات روسية لتهدئة الخلاف بشأن آلية سداد الثمن



تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الاثنين بأعلى نسبة تراجع منذ ثلاثة أسابيع، حيث تحاول روسيا وهي أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا الوصول إلى حلول مع العملاء بشأن طرق حصولها على ثمن الغاز دون انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي للتعاملات الأوروبية بنسبة 8ر7%، مع تراجع أسعار الكهرباء أيضا.



وذكرت بلومبرج أنها اطلعت على خطاب من شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى العملاء الأوروبيين قالت فيه إن الحكومة الروسية أصدرت أمرا جديدا يوم 4 مايو الحالي يوضح الإجراء الذي حدده المرسوم الرئاسي الأول بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي إليهم بالروبل الروسي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الخطاب الجديد كافيا لتهدئة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.



كانت روسيا قد أوقفت ضخ الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما سداد قيمة الغاز بالروبل. ومن المنتظر انتهاء المهلة التي منحتها روسيا لعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي لبدء سداد قيمة المشتريات بالروبل في وقت لاحق من الشهر الحالي.



في الوقت نفسه ساهم تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع درجة حرارة الطقس في أوروبا في تراجع أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.



بلغ سعر الغاز الطبيعي الهولندي في ختام تعاملات اليوم 79ر93 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل ليسجل أكبر تراجع يومي له منذ 14 نيسان/أبريل الماضي.



كما تراجع سعر الغاز في بريطانيا تسليم الشهر المقبل بنسبة 4ر6% اليوم. وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 3%.