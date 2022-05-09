إزالة 99 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الجهود لاسترداد ممتلكات الدولة التي تم التعدي عليها بلا تهاون ولا تقاعس مع المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس المدينة ونواب المدينة ورؤساء القرى والأحياء جهودهم المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية وحرم الطريق بمدينة المنيا والمجالس المحلية التابعة لها، حيث بلغ إجمالي الإزالات على أملاك الدولة 99 حالة بمساحة 8125 مترًا.

وكشف التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها 74 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة فدان و11 قيراط و22 سهمًا، وعدد 5 حالات إزالة فورية على أملاك دولة بمساحة 513 مترًا، وعدد 20 حالة المنع في المهد للمباني المخالفة بمساحة 1327 مترًا، وتمت الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للمحاسبة القانونية حتى لا يستهين أحد بالقانون ويتعدى على ممتلكات الدولة.