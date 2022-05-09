قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن يسلكها الزوجان قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق، موضحًا أنّ هذا الأمر أحد أسباب تدشين مركز الإرشاد الزواجي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد: «عندما تتعقد العلاقات فمن الضروري أن يتدخل العلم بعدة حلول.. المشكلات الزوجية ربنا جعلها علشان تتحل بأكثر من طريقة واتجاه».

وتابع: «الناس نسيوا إن إحنا عندنا سمات الواقع الخاص بنا منها الحساسية.. 75% من المواطنين مصابون بالحساسية المفرطة وهذا يؤدي إلى حدوث تراكمات تجعل الحياة بين الزوجين غير محتملة».

وحثّ الورداني، على ضرورة إتباع طرق تفكير تتسم بالإتزان، وانتهاج معايير وقواعد ترضي الله سبحانه وتعالى بدلًا من قصر التركيز على أن الزوج لم يعد على نفس التوقعات.

