وصف وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، الاعتداء على السفير الروسي في وارسو، سيرجي أندرييف، بأنه "حادث مؤسف".

وقال راو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البولندية اليوم الإثنين - "إن الحادث الذي وقع اليوم خلال وضع السفير الروسي أكاليل الزهور على قبور الجنود السوفيت، ما كان يجب أن يحدث، وهو حادث مؤسف من جميع الأطراف".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد".

وكتبت عبر حسابها على "تلجرام" : "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفيت، تعرض السفير الروسي والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".

واعتدى مجهولون على السفير الروسي لدى بولندا، اليوم الاثنين، وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء أثناء وضع السفير الزهور على ضريح الجنود السوفيت في العاصمة وارسو.

فقد أظهر المقطع السفير الروسي، سيرجي أندرييف، يقف إلى جانب ضريح الجنود، حيث رمى مجهولون خلال لحظات طلاء أحمر عليه، ورغم الاعتداء استمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، إلى ذلك، وعقب الاعتداء فتحت الشرطة البولندية ممرًا آمنًا له للخروج من المنطقة.