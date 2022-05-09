تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرية دماط بالغربية

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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دماط التابعة لمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ288 حيوانا و6150 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأشار أنور إلى رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.