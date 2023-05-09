قال طارق السلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة الفلسطينية سترد على الاحتلال من حيث انتهت المعارك السابقة، وذلك في أعقاب عدوان إسرائيلي أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا، بينهم ثلاثة قيادات من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وأضاف السلمي خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة الإسرائيلية، وسترد من خلال الميدان.

وأشار إلى أن المقاومة هي من ستحدد ساعة الصفر للرد على الجريمة ونوعية وكيفية الرد، مشددا على أنّ المقاومة تمضي انطلاقا من وحدة الصف والبندقية، في إشارة إلى التسنيق المستمر بين الفصائل للرد على جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوا واحدا وهو من يتحمل المسئولية الكاملة إزاء ما يحدث، مؤكدا جاهزية المقاومة بشكل كامل للرد على الجريمة الإسرائيلية مهما بلغت التضحيات.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عزالدين.

وحمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسئولية العدوان الذي وقع في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقالت في بيان: «نحمل العدو المجرم المسئولية عن تداعيات جريمة اغتيال شهدائنا.. وعلى الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن»، في إشارة إلى أن المقاومة تجهز للرد.