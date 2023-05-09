 رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف: مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا - بوابة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف: مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا

كييف - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:59 ص
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم أوروبا مع الأوكرانيين، حيث قالت إن أوكرانيا هي جزء من عائلة أوروبية واحدة.

وقالت فون دير لاين - على حسابها على موقع تويتر- "من الجيد أن أعود إلى كييف. حيث يتم الدفاع عن القيم التي نعتز بها كل يوم. ومن ثم فهي مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا. وأرحب بقرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجعل يوم 9 مايو يوم أوروبا هنا أيضا في أوكرانيا".

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها تعد الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تهدف إلى زيادة فاعلية الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد الدولة المعتدية ومنع محاولات دول ثالثة للالتفاف على هذه العقوبات، لا سيما من خلال تصدير البضائع إلى روسيا والتقنيات الخاضعة لقيود العقوبات.

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