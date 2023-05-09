12 شهيدا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 12 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح، بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ورفح وخان يونس، وسط القطاع وشماله.



وأكد مراسل (وفا)، أنه عرف من بين الشهداء جهاد غنام (62 عاماً)، وخليل البهتيني (44 عاماً) والأسير المحرر طارق عز الدين، وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، واستشهاد آخرين.



وأشار إلى وجود عدد من المواطنين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع.



وأضاف المراسل أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح، مشيراً إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أي لحظة.



وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.