الإفريقي يكشف كواليس الترجي الفنية لمارسيل كولر

عكّف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على دراسة المباريات الأخيرة للترجي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص كولر على مراجعة مباراة الترجي والإفريقي، التي أُقيمت مساء أول أمس الأحد بملعب حمادي العقربي، ضمن منافسات الدوري التونسي، وفاز فيها الأخير بهدف نظيف.

وقام كولر بالتنسيق مع جهازه المعاون على تحليل مباراة الترجي والإفريقي، والتي كشفت نقاط القوة والضعف في صفوف الأول، وهو ما سيعمل على شرحه للاعبين خلال اليومين القادمين.

وتطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة القادم، على إستاد حمادي العقربي.

وكلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في تونس، وذلك في إطار التوجه الجديد للنادي بمنح الفرصة للعناصر الجديدة في المجلس بترأس بعثات الفرق الرياضية المختلفة خارج البلاد.

ومن المُقرر أن يخوض فريق الأهلي حصة تدريبية صباح اليوم على ملعب مختار التتش، قبل التوجه بعدها على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمواجهة الترجي، فيما يستكمل الفريق تدريباته غدًا الأربعاء، بملعب التدريبات الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات التونسية، فيما سيكون المران الأخير يوم الخميس على ملعب حمادي العقربي، الذي يستضيف المواجهة.