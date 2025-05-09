محافظ دمياط يطلق ماراثون الدراجات النارية احتفالا بالعيد القومي

أطلق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، إشارة بدء ماراثون الدراجات النارية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة.

وشهدت الفعالية انطلاقة حماسية بمشاركة واسعة من شباب المحافظة، حيث حرص المحافظ على تحية المشاركين والتقاط الصور التذكارية معهم قبل أن ينضم إليهم على الطريق، مرافقًا الماراثون بسيارته الخاصة، في مشهد يعكس دعمه المباشر ومشاركته الفعلية في الأنشطة الشبابية.

وانطلق الماراثون من مدينة دمياط، مرورًا بكورنيش النيل، وصولًا إلى منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وسط أجواء من الحماس والتنظيم المتميز، وحضور جماهيري على امتداد خط السير.

وفي ختام الفعالية، التقى محافظ دمياط بعدد من الكيانات الشبابية وفريق الجوالة بمنطقة اللسان، حيث قدّم لهم التهنئة بمناسبة العيد القومي، وأشاد بمستوى التنظيم وروح المشاركة الفعالة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم قطاع الشباب والرياضة، وتوفير بيئة حاضنة تُمكّنهم من الإبداع والمشاركة في مختلف الأنشطة.

كما وجّه الشهابي الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة والبرنامج الثري بالفعاليات، مشددًا على أهمية استمرار هذا الزخم الشبابي والرياضي في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية.