الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة في دول أوروبا الشمالية

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غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان اليوم الأحد سول ليبدأ جولة تستمر ثمانية أيام، تشمل فنلندا والنرويج والسويد، حيث سوف يسعى لتعميق الشراكات مع هذه الدول بشأن السلام والابتكار والنمو الشامل.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مساعدي مون القول إن الدول الثلاثة تعد من الشركاء المهمين لكوريا الجنوبية في جهودها لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة وتعزيز محركات النمو الاقتصادي الجديدة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم هيون تشونج للصحفيين إن الجولة الإقليمية التي سوف يقوم بها الرئيس "من المتوقع أن تكون بمثابة فرصة لتأكيد التعاون مع دول الشمال فيما يتعلق بتحقيق نزع السلاح النووي الشامل في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم".

ومن المقرر أن يصل مون إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي مساء اليوم، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وسوف يجرى مون مباحثات قمة مع الرئيس ساولى نينيستو غدا الاثنين لمناقشة كيفية تعزيز العلاقات الثنائية. وسوف يعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وبعد ذلك سوف يتوجه مون إلى النرويج بعد غد الثلاثاء، حيث سوف يصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية للنرويج.

وكان ملك النرويج هارلد الخامس قد دعا مون لزيارة البلاد للاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقالت "يونهاب" إن مون سوف يلقى خطابا في جامعة أوسلو بشأن رؤيته بالنسبة لكوريا خالية من الأسلحة النووية وابالنسبة للسلام.

ويختتم مون جولته بزيارة السويد، حيث سوف يحضر مراسم ترحيب رسمية، برعاية الملك كارل جوستاف السادس عشر يوم الجمعة المقبل.

وسوف يلقى مون كلمة في البرلمان السويدي في نفس اليوم، ويلتقى رئيس الوزراء ستيفان لوفين يوم السبت.

ومن المقرر أن يعود مون لكوريا الجنوبية الأحد المقبل.