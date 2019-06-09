أحمد السقا: شخصيتي في «ولد الغلابة» مش شريرة لكن الظروف حطتها في وضع ملوش مخرج

قال الفنان أحمد السقا، إن شخصية «عيسى» التي جسدها في مسلسل «ولد الغلابة» لم تكن شريرة بطبعها، معقبًا: «مش شرير، قدر ما الظروف حطته في وضع ملوش مخرج».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أنه كان يستهدف تحقيق عدة أمور من هذا المسلسل، على رأسها لعب شخصية جديدة لم يجسدها من قبل.

وتابع: «أنا كنت مستهدف كذا حاجة في المسلسل ده، وأولهم إني آخد ريسك وألعب شخصية تانية»، مشيرًا إلى أنه لم يلجأ إلى أدوار الأكشن المعتادة بقوله: «ده أنا مطلعتش سلم في المسلسل ده».

يذكر أن مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.