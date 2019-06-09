تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة السلسة العالمية للإسكواش، والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، على ملاعب "The Park" بمول العرب.

وتعد بطولة السلسلة العالمية ، والمقامة بمصر هي الأخيرة لمنافسات هذا الموسم، وستقام بين أفضل 8 لاعبين محترفين، وأيضًا بين أفضل 8 لاعبات محترفات.

واللاعبات الثمانية الأفضل مقسمين على مجموعتين، حيث تضم الأولى رنيم الوليلي، والفرنسية كاميل سيرم، والنيوزيلاندية جويل كينج، والويلزية تيسني إيفانز.

فيما تضم المجموعة الثانية، نور الشربيني، ونور الطيب، ونوران جوهر، والإنجليزية سارة چان بيري.

كما تم تقسيم منافسات الرجال إلى مجموعتين، الأولى تضم علي فرج، وكريم عبد الجواد، ومحمد أبو الغار، والنيوزيلاندي بول كول، فيما تضم الثانية محمد الشوربجي، طارق مؤمن، والألماني سيمون روزنر، والبيروفي ديجو إلياس.

وتأتي تلك البطولة كخاتمة لبطولات موسم "2018-2019"، والتي يبلغ إجمالي مجموع جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار.

يذكر أن بطولة السلسلة العالمية، تعد ثاني أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم، والتي تقدم المباريات النهائية لبطولات الاتحاد الدولي لموسم 2018-2019، والتي تقام للمرة الأولى في مصر، بعدما أقيمت في المواسم الثلاثة السابقة في برج خليفة، وأوبرا دبي، ونادي الإمارات للجولف في دبي.