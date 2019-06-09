جمعت مدينة الجونة السياحية، بين محمد صلاح، هداف ليفربول، والكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، وعماد متعب، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق.

يذكر أن محمد صلاح يقضي فترة إجازة في الجونة، قبل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني، والذي يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويشهد مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، استعدادا لأمم إفريقيا 2019.

ويقضي الحارس الكوستاريكي لريال مدريد، كيلور نافاس، فترة إجازة منذ عدة أيام أيضصا في المدينة الساحلية، بدعوة من رجال الأعمال كامل أبو علي، رئيس النادي المصري السابق.

كما يتواجد عماد متعب في المدينة رفقة زوجته وأبناءه، والذي حرص على التقاط الصور التذكارية رفقة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمتوج في الأيام الأخيرة بلقب دوري أبطال أوروبا.