عبرت الفنانة مديحة حمدي، عن إعجابها بشباب الدراما الجديدة، واصفة إياهم بأنهم واعدون سواء في التأليف أو الإخراج أو التمثيل، وتعلموا الفن في الخارج، واطلعوا على الأساليب الفنية الحديثة، وهو ما جعل الكم الدرامي كثيف للغاية.

وأضافت خلال لقائها عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه في الماضي كان كم الأعمال الدرامية قليل، ولكنه كان شديد الجودة، في حين أن ما يحدث الآن هو كثرة الكم على حساب الجودة.

وأردفت أن الإنتاج الدرامي الديني أصبح شديد الانخفاض في مصر على عكس الماضي، واقتصر الأمر على مسلسل تم عرضه العام الماضي، واستكماله في رمضان هذا العام، رغم أن العديد من الدول العربية أصبحت تتجه الآن للإنتاج الدرامي الديني.