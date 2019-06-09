أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن قلقه من تطورات الأوضاع في السودان، ومدى تأثير ذلك على مصر.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «السودان يعيش أوضاع خطيرة جدًا، بعد فض الاعتصام الأسبوع الماضي، وسقوط أكثر من 100 قتيل، وتوقف المفاوضات بين الثوار والمجلس العسكري»، مشيرًا إلى ذبح 12 سوداني في الشوارع خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن «السودان وصل اليوم إلى مفترق طرق، وذلك بعد إعلان قوى الحرية والتغيير للعصيان المدني».

ودخل العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة السودانية حيذ التنفيذ، اليوم الأحد، بمشاركة واسعة من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وذلك للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.