وزير الخزانة الأمريكي يصف اجتماعه مع محافظ البنك المركزي الصيني بـ«البناء»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه عقد اجتماعا بناءً مع محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج، مضيفا أن محادثاتهما بشأن القضايا التجارية كانت "صريحة".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسؤولين التقيا على هامش اجتماع زعماء مالية دول مجموعة العشرين في اليابان، مشيرة إلى أن تصريحات منوتشين جاءت اليوم الأحد في منشور عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وظهر فيه منوتشين وهو يصافح يي رئيس بنك الصين الشعبي.

وحث وزير الخزانة الأمريكي - في وقت سابق - الصين على الانضمام للمحادثات بشأن النزاع، الذي أوقع أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية.

وكان منوتشين قد صرح - أمس - بأنه سيعقد مباحثات خاصة مع محافظ البنك المركزي الصيني، لافتا إلى أن أي تقدم هام بشأن النزاع التجاري بينهما من المحتمل أن يتم تحقيقه عندما يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر الجاري خلال قمة العشرين في مدينة "أوساكا" اليابانية.