ردود فعل غاضبة تجاه القيود الجديدة التي فرضتها السلطات السورية على بيع الخمور في دمشق

تظاهر حشود من السوريين، اليوم الأحد، احتجاجا على محاولات السلطات للحد من بيع وتناول الخمور في دمشق، وهو ما يعكس تزايد القلق في العاصمة متعددة الثقافات من أن الحكومة الإسلامية الجديدة في سوريا قد تهدد الحريات العلمانية التي طالما كانت قائمة.

وتدفق مئات السكان من طوائف دينية متنوعة إلى ساحة باب توما العشبية، وهي في أحد الأحياء المسيحية في دمشق، مرددين شعارات "السوريون متحدون" وحاملين لافتات تحث الحكومة على حماية الحريات الشخصية والأقليات الدينية.

وقال عيسى قزح، وهو نحات يبلغ من العمر 45 عاما من المنطقة وانضم إلى الاحتجاج على الممرات الحجرية التي تعود إلى القرون الوسطي قرب المدينة القديمة بدمشق: "الأمر لا يتعلق برغبتنا في شرب الخمور، بل يتعلق بالحرية الشخصية. لقد جئنا إلى هنا للدفاع عن فكرة."

وحاصرت قوات الأمن المدججة بالسلاح المتظاهرين. ومرت المظاهرة دون أي حوادث.

واندلع الخلاف الأسبوع الماضي، عندما أصدر محافظ دمشق قرارا يحظر "تقديم المشروبات الكحولية بكافة أنواعها في المطاعم والنوادي الليلية" في أنحاء العاصمة.

وينص القرار على إلى أنه خلال ثلاثة أشهر، يجب على المطاعم التخلص من قوائم النبيذ، وعلى أصحاب الحانات والنوادي استبدال تراخيصهم بتصاريح لمقاهي.

وجاء القرار، الذي قالت السلطات إنه اتخذ "بطلب من المجتمع المحلي"، في وقت تواجه فيه الحكومة المؤقتة لأحمد الشرع، المتمرد الإسلاموي السابق والرئيس الأن، ضغوطا متزايدة من المتشددين لفرض قيم دينية أكثر محافظة.

ولم يُدلي الشراع بأي موقف علني بشأن الجدل حول الخمور.