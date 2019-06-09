الجيش السوري يوسع نطاق عملياته على مقرات وخطوط إمداد ارهابيي «فتح الشام» بريفي حماة وإدلب

وسعت وحدات الجيش السوري، اليوم الأحد ، نطاق عملياتها على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في تل ملح وجبين وكفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي إدلب وحماة ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه بعد عمليات رصد دقيقة لتحركات مجموعات إرهابية من إرهابيي فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" و"كتائب العزة" من اتجاه محور تل ملح وجبين شمال مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي نفذت وحدات الجيش رمايات كثيفة بسلاحي المدفعية والصواريخ محققة إصابات مباشرة في صفوف هذه المجموعات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات مزودة برشاشات وعربات لهم.

وأفادت "سانا" باتساع نطاق عمليات الجيش لتطال مقرات ومنصات إطلاق صواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي والتي تشكل مركزا لإمدادات الإرهابيين دمرت خلالها عدة مقرات ومنصات إطلاق وتسببت بالفوضى في صفوفهم.

وأقرت التنظيمات الإرهابية عبر تنسيقياتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل العديد من إرهابييها وفقدان آخرين خلال محاولتهم الهجوم على بعض النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الجيش نفذ ضربات تمهيدية كثيفة بالأسلحة المناسبة على تجمعات وتحصينات إرهابيي "فتح الشام" في قريتي النقير التابعة لناحية خان شيخون وأرينبة التي تتبع لمنطقة أريحا ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.

وكان الجيش قد دمر أمس العديد من سيارات الدفع الرباعي والمصفحات والمفخخات التي استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها على محور تل ملح وكفرهود بريف حماة الشمالي وأوقعت العديد من القتلى في صفوفها.