«جلوبال تايمز» تعرض حال حديقة الجيزة في زمن كورونا: الحيوانات حزينة لغياب الزوار

سلطت صحيفة "جلوبال تايمز"، الضوء على حديقة الحيوان في الجيزة، خلال إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن الحيوانات تبدو قاتمة ووحيدة في أكبر وأشهر حديقة لها على الضفة الغربية لنهر النيل إلى الجنوب الغربي من العاصمة القاهرة، وذلك بسبب غياب الزوار عنها لإغلاقها لمدة 80 يوما؛ كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصفت الصحيفة حال الحيوانات، التي بينها الزرافة باعتبارها الوحيدة من نوعها هناك، بأنها "تتحرك بشكل ضعيف، بينما هي محاطة بالعديد من الغزلان الصغيرة في فنائها. وأيضا، الدببة والشمبانزي يبدوان حزينان للغاية، ومرتبكان كما لو كانا يفتقدان الزوار".

ونشرت الصحيفة بعض الصور للحيوانات، ومنها الجمل، بينما كان يتناول الطعام على يد راعي الحديقة.

وتم إغلاق حديقة حيوان الجيزة، الوجهة الرئيسية للعائلات المصرية مع أطفالها في أيام العطلات، منذ 17 مارس الماضي؛ كجزء من الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس التاجي، والذي سجل حتى الآن ما يزيد على 32 ألف حالة إصابة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، تصريح محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بأن الإدارة وضعت برنامجا لمنع اكتئاب الحيوانات الحساسة مثل الشمبانزي والقرود ستسهم في المحافظة عليها في مزاج جيد.

ويركز البرنامج على التغذية الجيدة للحفاظ على صحة الحيوانات، وتزويدها بأنواعها المفضلة من الطعام، بالإضافة للرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على نظافتها وزيادة مناعتها.

وأشار رجائي إلى أن منازل وأقفاص الحيوانات يتم تطهيرها وغسلها بالماء والصابون بشكل يومي، إلى جانب تطهير أرضيات الحديقة والممرات، متابعا: "نتبنى أيضًا برنامجًا للتخصيب البيئي للترفيه عن الحيوانات، خاصةً تلك المعرضة للاكتئاب والقادرة على التفكير، فعلى سبيل المثال، نزود الشمبانزي بألعاب مثل الكرات والأوراق والأقلام الملونة والأراجيح لإبقائها في مزاج جيد".

واستعرضت الصحيفة تاريخ الحديقة، التي تم افتتاحها عام 1891، وأنها أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 336 ألف متر مربع، وتجذب حوالي 3 ملايين زائر سنويا، لافتا إلى أنها المرة الأولى منذ حوالي 130 عامًا التي يتم فيها إغلاقها خلال عطلة عيد الفطر، على الرغم من أنها أغلقت لمدة 4 أشهر في عام 2006 بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

ونقلت الصحيفة عن وكالة "شينخوا"، تصريح مها صابر، مدير حديقة حيوانات الجيزة، بأن الحديقة تستوعب حوالي 5600 حيوان وطير: "عندما تكون حديقة الحيوانات مليئة بالزوار، فإن الجميع يصبحون سعداء بما في ذلك الحيوانات".

وأشارت إلى أن الحديقة لديها بالفعل برنامج وقائي متعلق بالأمراض التي يمكن أن تنتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس صحيح، ولكن قد تم التطهير وسط الجائحة: "لدينا غرفة ملابس خاصة للعمال لتغيير ملابسهم وارتداء زيهم المعقم، بالإضافة لتوزيع قناعات الوجه والقفازات كل شيء لدينا على ما يرام حتى الآن وليس لدينا إصابات".