اليمن: مقتل وإصابة 32 حوثيا جراء انفجار عبوات ناسفة شمال الضالع

لقي 12 حوثيا مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون جراء انفجار عبوات ناسفة بينهم شمال الضالع جنوب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع في الجيش اليمني -في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن ما لا يقل عن 12 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون، إثر انفجار عبوات ناسفة بأحد معسكرات ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع.

وأوضح البيان، أن الانفجارات حدثت في معسكر استحدثته الميليشيا بالقرب من منطقة سون في مريس، مشيرا إلى أن غالبية القتلى من قوام ما يسمى بـ"ألوية الصماد"، التي دفعت بها الميليشيا مؤخرا لتعزيز صفوف مقاتليها.

من جانبه، قال مصدر ميداني، إن الميليشيات كانت تقوم بتدريب عناصرها على خطوات زراعة المتفجرات وطرق اختيار المواقع، التي يتم الزراعة فيها، بحيث تكون غير مكشوفة أو لافتة للأنظار.

وأضاف المصدر، أن الميليشيات كانت تعد المتدربين لزرع العبوات في مناطق متفرقة بطرقات وهضاب منطقة مريس في مديرية قعطبة.