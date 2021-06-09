نشرت أوروجواي، أمس الأربعاء، بيانات عن تأثير لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية "سينوفاك بيوتيك" بين سكانها، أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90% في منع حالات دخول العناية المركزة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19".

وقالت حكومة أوروجواي في تقرير، إن جرعة واحدة من اللقاح قللت حالات الوفاة بنسبة 95%، ودخول العناية المركزة بنسبة 92% وأظهر أيضا فعالية بنسبة 61% في الحد من الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح التقرير أنه تم مقارنة إجمالي 795684 شخصا من العاملين في مجال الصحة وأفراد من عامة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، بعد 14 يوما على الأقل من تلقي جرعتهم الثانية من "كورونافاك" بأشخاص لم يتلقوا التطعيم، لتحديد فعالية اللقاح على أرض الواقع.

كما درست الحكومة أيضا فعالية لقاح "فايزر-بينوتيك" بين 162047 من العاملين في قطاع الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وقال التقرير إن اللقاح كان فعالا بنسبة 94% في منع دخول وحدات العناية المركزة والوفيات، كما قلل من العدوى بنسبة 78%.

وقالت الحكومة إن اللقاح قلل الوفيات بنسبة 95% ودخول العناية المركزة بنسبة 92%، وأظهر أيضًا فعالية بنسبة 61% في الحد من الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات، بشكل عام، أن حالات الاستشفاء في العناية المركزة والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" انخفضت بأكثر من 90% بين سكان أوروجواي الذين تم تلقيحهم بالكامل (حصلوا على الجرعتين).

وتمكنت الدولة اللاتينية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة من السيطرة إلى حد كبير على وباء كورونا مع إغلاق صارم العام الماضي. وشهدت هذا العام ارتفاعا في الحالات التي دفعته في الأسابيع الأخيرة إلى صفوف البلدان التي لديها أعلى معدلات وفيات بكورونا.

وحتى الآن، قامت الأوروجواي بتطعيم ما يقرب من 52% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل من لقاح "كورونافاك" أو "فايزر-بيونتك" أو "أسترازينيكا"، بينما حصل 29% على الجرعات بشكل كامل.