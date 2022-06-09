أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، جريمة إعدام الشهيد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في حلحول.

وطالبت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، بتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب الفلسطيني محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إن الرصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن وصول إصابة خطيرة جداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول، لمستشفى الميزان، إضافة إلى 5 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي وإصابتان بالمطاط وصلت إلى مستشفى الأهلي.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة حلحول شمال الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وأغلقته.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.