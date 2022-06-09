وصول أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال إلى فنلندا

وقعت شركتا جازجريد فنلاند وفورتام الفنلنديتين خطاب نوايا لتثبيت محطة غاز طبيعي مسال عائمة في ميناء إينكو الفنلندي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ميناء إنكو يقع على الساحل الجنوبي لفنلندا ويوفر منفذا مثاليا إلى المياه العميقة بالقرب من شبكات خطوط أنابيب توزيع الغاز الطبيعي وبشكل أساسي إلى المستخدمين الصناعيين النهائيين للغاز في منطقة بحر البلطيق.

كما يمكن الوصول إلى ميناء إنكو من خلال خط بحري مناسب، ورصيف جاهز للاستخدام بالقرب من خط أنابيب بلطيق كونكتر بين فنلندا وإستونيا، وهو متاح للاستخدام خلال وقت قصير.

وأوقفت روسيا يوم 21 مايو الماضي ضخ شحنات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، في أعقاب خلاف مع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم" يتعلق بدفع مقابل هذه الشحنات بالروبل الروسي.

وبحسب ما أعلنته شركة جازبروم الروسية، تلقت فنلندا ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا العام الماضي، بواقع 49ر1 مليار متر مكعب.

وبحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، يشكل الغاز الطبيعي حوالي 15% من استهلاك الطاقة في فنلندا، يأتي كله تقريبا من روسيا.