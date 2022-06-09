المرصد السوري: مقتل شخص بعملية إنزال جوي للتحالف الدولي جنوب الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل شخص بعملية إنزال جوي ومداهمة نفذتها قوات التحالف الدولي وقسد في ريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن قوات التحالف الدولي مدعومة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الأرض، نفذت عملية إنزال جوي على منزل في قرية العطالله الواقعة في ريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة، بعد منتصف ليلة الأربعاء / الخميس.

ووفق المرصد، اشتبكت القوات المداهمة مع شخص مطلوب كان ضمن المنزل، رفض تسليم نفسه ومعلومات عن أنه قيادي في تنظيم داعش.

وعلى صعيد آخر، كشف المرصد عن أن طائرة مسيّرة تابعة للقوات التركية، استهدفت موقعًا في محيط "مقبرة الشهداء" بمدينة القامشلي، قرب سوق الهال، وسط معلومات عن إصابة شخص واحد على الأقل.

وبدوره، قال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروج جراء استهداف طائرة مسيرة تركية موقعاً للوحدات الكردية شرق مدينة القامشلي اليوم.

وأكد مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة مسيرة تركية استهدفت مبنى وسيارات قرب موقع تابع لوحدات حماية الشعب الكردية في حي ميسلون شرق مدينة القامشلي.