عزز منتخب هولندا صدارته في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الأول من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه منتخب ويلز، اليوم الاربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت انتصارا كاسحا لمنتخب بلجيكا على ضيفه منتخب بولندا، بعدما تغلب عليه 6 / 1.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيقه فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب البولندي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما ظل منتخب ويلز، المنتشي بتأهله مؤخرا لنهائيات كأس العالم بقطر هذا العام، في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في مباراته الثانية بالمجموعة.

وعلى ملعب (كارديف سيتي) في العاصمة الويلزية، تقدم منتخب هولندا بهدف عن طريق تيون كووبميينيرز في الدقيقة 50، غير أن ريس نورينتن دايفيس، أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم يهنأ منتخب ويلز بتعادله كثيرا، بعدما أعاد فاوت فيخهورست التقدم لمنتخب هولندا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، ليقود المنتخب البرتقالي لخطف النقاط الثلاث.

وفي اللقاء الآخر الذي جرى بملعب (الملك بودوان) في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعافى منتخب بلجيكا من صدمة خسارته المدوية 1 / 4 أمام ضيفه منتخب هولندا في الجولة الافتتاحية، بعدما حقق انتصارا كاسحا 6 / 1 على ضيفه منتخب بولندا.

وجاءت المبادرة من جانب المنتخب البولندي، الذي افتتح التسجيل عن طريق نجمه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل عن طريق أكسيل فيتسيل في الدقيقة 42.

وفرض منتخب بلجيكا سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، حيث أضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73 و80 على الترتيب.

وأضاف لياندير ديندونكير الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، فيما اختتم لويس أوبيندا مهرجان الأهداف البلجيكية، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.