اضطراب إنتاج مصانع هيونداي موتور في كوريا الجنوبية بسبب إضراب سائقي الشاحنات

قالت شركة هيونداي موتور، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر في البلاد يؤثر على الإنتاج في مصانعها المحلية الرئيسية، التي تعاني بالفعل من أزمة نقص إمدادات الرقائق على مستوى العالم.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن حوالي 6500 سائق من بين 22 ألف سائق عضو في مجموعة تضامن سائقي الشاحنات بدأوا إضرابًا عامًا يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين الحكومة بتمديد نظام أسعار الشحن الذي يهدف إلى ضمان أجورهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار الديزل (السولار).

ورفض سائقو شاحنات البضائع المشاركون في الإضراب تسليم المكونات ومستلزمات الإنتاج إلى مصانع هيونداي الخمسة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية اعتبارًا من الساعة 2 ظهر الأربعاء، مما تسبب في حدوث اضطراب في إنتاج السيارات بسبب نقص المكونات.

المعروف أن هيونداي تنتج يوميا حوالي 6000 سيارة من 17 طرازا مختلفا في مصانعها الخمسة في مدينة أولسان الصناعية التي تقع على بعد حوالي 410 كيلومترات جنوب شرق العاصمة سول، بما بما في ذلك السيارة الفارهة جينيسيس جي في 80 الرياضية متعددة الاستخدام وهيونداي أيونيك 5 الكهربائية.

وتمتلك هيونداي سبعة مصانع في كوريا الجنوبية و11 مصنعًا في الخارج، منها 4 في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والهند والبرازيل وإندونيسيا. وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 5.65 مليون سيارة سنويا.