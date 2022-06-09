 لورانس باكو يستقيل من رئاسة جامعة هارفارد بعد عام - بوابة الشروق
الخميس 9 يونيو 2022 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

لورانس باكو يستقيل من رئاسة جامعة هارفارد بعد عام

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:32 ص

يعتزم لورانس باكو رئيس جامعة باكو، والذي قاد الجامعة خلال فترة جائحة كورونا واستكشف روابطها بالعبودية ووسع الحرم الجامعي، الاستقالة من منصبه العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الجامعة قالت اليوم الأربعاء إن باكو، 70 عاما، سيستقيل في يونيو 2023. وبدأ باكو العمل في 2018. فيما لم يكشف هو ولا الجامعة عن خططه المستقبلية.

وقال باكو في رسالة إلى مجتمع جامعة هارفارد: "لا يوجد وقت مناسب على الإطلاق في مغادرة مثل هذه الوظيفة، ولكن يبدو لي الآن أنه مناسب".

وينضم باكو بذلك إلى العديد من كبار رؤساء الجامعات الذين يعتزمون المغادرة، ومن بينهم قادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعتي كولومبيا ونيويورك، وكلية دارتموث.

ولم تكن جامعة هارفارد، أقدم وأغنى كلية أمريكية بهبة تبلغ 53 مليار دولار، محصنة في مواجهة التأثير المالي للجائحة. وسجلت خسارة تشغيلية قدرها 10 ملايين دولار في السنة المالية 2020.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك