 مقتل 5 جنود ومدني وإصابة 11 في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مقتل 5 جنود ومدني وإصابة 11 في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو

واجادوجو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:39 م

قالت السلطات في بوركينا فاسو إن ستة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في هجومين منفصلين في تلك البلاد التي تقع غربي أفريقيا.

وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "كوسي" كما تم "تحييد"، أو اعتقال عدد من الإرهابيين عندما اندلع القتال.

وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصا، في هجوم وقع بإقليم آخر في الصباح الباكر، بحسب ما ذكره حاكم الإقليم. ولا يزال شخص مفقودا.

وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019.

وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

و عانت بوركنيا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة، وتعيش البلاد في براثن الفقر رغم احتياطي الذهب لديها. ويحكم البلاد نظام عسكري منذ انقلاب وقع في يناير.

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