ليفربول يتعادل مع ليدز يونايتد في البريميرليج

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ورغم الضغط المتواصل من ليفربول والفرص التي أتيحت أمام المرمى لم ينجح الريدز في التسجيل، فيما اعتمد ليدز يونايتد على الهجمات المرتدة.

وسجل ليدز يونايتد هدفًا في الدقيقة 81 من عمر المباراة ولكن ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل على مهاجم الفريق.

وعاد ليفربول لخسارة النقاط بعد انتصاريين متتالين أمام توتنهام وولفرهامبتون في المباراتين الماضيتين له في البطولة.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع من جدول الترتيب، كما رفع ليدز يونايتد رصيده للنقطة 21 في المركز السادس عشر من جدول الترتيب.