بريطانيا تسجل 14 ألفا و474 إصابة جديدة و85 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 14 ألفا و474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و85 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و551 ألفا و660، والوفيات إلى 179 ألفا و749.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و679 ألفا و666 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.