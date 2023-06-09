عروض فنية لفرقة العريش للموسيقى العربية في قصر ثقافة العريش

قدمت فرقة العريش للموسيقى العربية، مساء الخميس، عددًا من العروض الفنية على مسرح قصر ثقافة العريش.

و قال الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء إن مسرح قصر ثقافة العريش شهد عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للموسيقى العربية تحت إدارة إسماعيل خطابى أمام لجنة تقييم فرق الموسيقى العربية المكونة من الدكتور محمد عبدالله، مدير عام إدارة الموسيقى بالهيئة، معتز عبدالخالق، مدير إدارة الفرق الموسيقية للإدارة العامة، عمرو عماد، موثق.

كما حضر اللقاء لجنة تقييم فرق الفنون الشعبية، المكونة من محمد حجاج مدير عام إدارة الفنون الشعبية، والدكتور جمال عبدالحي عبدالغنى أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي بأكاديمية الفنون، والدكتور سامي صديق مدير عام فرقة رضا صبري سابقا، والدكتور أحمد على حسن الدلة خبير الفنون الشعبية، ومصطفى سالم مدير إدارة الفرق بالإدارة العامة للفنون الشعبية، ومحمد عزت مصور وموثق.

وحضر من إقليم القناة وسيناء أشرف على عيد حجازي مدير الإدارة الفنية وإبراهيم الشحات بدران، بوجود نائب مدير عام الفرع محمود حنفى مهدى.