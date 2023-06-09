أحمد سمير أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي والطلائع

توج أحمد سمير مهاجم نادي طلائع الجيش، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والإسماعيلي مساء الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق انتصارًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية مساء الخميس، في الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، المهاجم أحمد سمير أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد.

ونشر حساب رابطة الأندية على فيسبوك، صورة أحمد سمير مع الجائزة، معلقا عليها: «سجل هدف فوز فريقه وقدم أداءًا جيدًا في المباراة.. أحمد سمير يفوز بجائزة رجل مباراة الإسماعيلي والجيش».