إحالة متهم بالتعدي على ابنته جنسيا في الإسكندرية للطب النفسي

قررت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، الخميس، إيداع "ح.م.ص"، عامل، مستشفى الصحة النفسية؛ لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا؛ لاستبيان حالته العقلية والنفسية، وما إذا كان يعاني مرضًا نفسيًا من عدمه؛ لاتهامه بهتك عرض نجلته "ر.ح.م"، 14 عامًا، وذلك في القضية المقيدة برقم 13748 لسنة 2022 جنايات أول الرمل.

وكانت المحكمة أحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وبإعادة القضية إلى محكمة الجنايات طالب محامي المتهم بعرضه على الطب النفسي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا من والدة طفلة تتهم والدها بهتك عرضها، وذلك أثناء تواجدها برفقته داخل شقته الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر تعرض والدة المجني عليها لوعكة صحية استدعت حجزها في المستشفى لفترة من الوقت، فانتقلت نجلتها للإقامة برفقة والدها فقام بالتعدي عليها عدة مرات، وهتك عرضها، حيث عاشرها معاشرة الأزواج.

وأضافت التحقيقات أنه وعند مغادرة الأم المستشفى، عادت الطفلة للإقامة مع والدتها فأبلغتها بقيام والدها بالتعدي عليها جنسيًا كُرهًا عنها، فقامت بتحرير محضرًا إداريًا بتفاصيل ما روته بقسم الشرطة.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: سمير علي شرباش، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الدائرة القضائية، عمرو زكي.