السفير المصري بالرباط: ترحاب كبير ببعثة الأهلي من الجانب المغربي والتأمين على أعلى مستوى

قال ياسر عثمان، سفير مصر بالرباط، إن بعثة النادي الأهلي وصلت مساء الخميس إلى الأراضي المغربية، مؤكدًا أن السفارة كانت في الاستقبال.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، باستقبال الجانب المغربي، لبعثة النادي الأهلي المصري، وتم الترحيب بها على أكمل وجه، مُشيدًا بإجراءات التأمين التي اتخذها الجانب المغربي لأعضاء البعثة.

وأشار إلى أن أمين عام اتحاد الكرة المغربي، ومندوب من نادي الوداد، كانا في استقبال بعثة النادي الأهلي بالمطار، ما يعكس قوة العلاقات الرياضية بين مصر والمغرب.

ولفت إلى أن البعثة ستبدأ تمريناتها بدءًا من الجمعة، ثم يوم السبت على أرضية ملعب المركب محمد الخامس، موضحًا أن هناك جماهير قادمة من مصر ولكن ليست بالأعداد الكبيرة، وأن الرهان الأكبر على الجالية المصرية المتواجدة بالمغرب.

ونوه بأنه تم طرح 1500 تذكرة على المنصة الرقمية، إلى جانب بعض التذاكر التي سيوزعها النادي الأهلي.

ويشهد ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء إياب نهائي دوري الأبطال، والتي ستجمع الأهلي والوداد يوم الأحد القادم، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف.