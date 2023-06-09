أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع، موضحًا أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لحدوث تفرقة بين أبناء الوطن.



وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية المصرية، والمقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن أعداء الوطن في حالة من القلق لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة.



وتابع: الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية قبيل نهاية العام الحالي، وستكون بإشراف قضائي كامل، موضحًا أن القضاء المصري نزيه ومواقفه يخلدها التاريخ، على عكس ما يردده المتآمرون.



وأضاف أن الدولة لديها جيش وشرطة وشعب يدركون جيدا المؤامرات التي تحاك ضدهم، ولكن يتصدون لها بعزيمة وشجاعة.



وأكمل: القضاء المصري لا يهاب أحدا، ومواقفه الجميع يخلدها، كما أن القضاة لهم دور كبير في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية.



وأفاد: «ربنا يعين الرئيس السيسي على الحملات الممنهجة التي يتعرض لها يوميا، كم من التفاهات، الجميع يدرك دور الرئيس السيسي في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، لو نسي الجميع ما قام به الرئيس السيسي في ثورة 30 يونيو، فالمصريون لن ينسوا دوره».





