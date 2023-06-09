كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.



ورد علام خلال ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، على سؤال يخص درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قائلا: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك.



وعلق مفتي الجمهورية: النيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.



وبشأن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي، أكد المفتي أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.





