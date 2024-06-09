عرض سعودي يهدد «أمنيات» الزمالك في عودة بن شرقي

ذكرت تقارير صحفية قطرية أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق، والريان القطري السابق بات مطلوبا من قبل أحد الأندية السعودية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الراية" القطرية فإن بن شرقي يمتلك عرضا من نادي الرائد السعودي للتعاقد معه، خاصة أنه سيكون صفقة انتقال حر بعدما كان قد أنهى عقده مع الريان الموسم الماضي.

ويأتي العرض السعودي ليكون مصدر تهديد لمساعي الزمالك لاستعادة اللاعب والتي لم ترق لمستوى المفاوضات الرسمية مع اللاعب أو وكيله.

وفي أكثر من مناسبة أكد مسؤولو الزمالك تمنيهم عودة بن شرقي، قبل أن يخرج بعض أعضاء المجلس على غرار هشام نصر – نائب الرئيس – وأحمد سليمان المشرف على الكرة وعضو المجلس، ليؤكد كل منهما عدم وجود مفاوضات رسمية مع اللاعب.

ويعد بن شرقي من أفضل محترفي الزمالك عبر تاريخه قياسا بالمساهمات التهديفية التي قام بها طوال مشواره.

ولعب بن شرقي الموسم الماضي مع الريان 19 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أخرى.