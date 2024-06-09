الحوثي تعلن استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، استهداف المدمرة البريطانية (دايموند) في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، وتنفيذ عمليتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن «القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلام الجو المسير، نفذت عمليتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة».

وأوضحت أن «السفينة الأولىNorderney أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى نشوب الحريق فيها»، مشيرة إلى أن «السفينة الثانية MSC Tavvishi أصيبت بشكل مباشر في البحر العربي».

وذكر البيان أن العمليتين نفذتا بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.

وجددت الجماعة في بيانها، التأكيد أن «عملياتها لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية استهداف المدمرة البريطانية(دايموند) في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ردا على جريمة العدو الصهيوني في مخيم النصيرات يوم أمس. pic.twitter.com/UhhXvGHkdD — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 9, 2024

من جهته، أفاد الجيش الأمريكي، أمس السبت، بتدمير أسلحة هجومية تابعة لجماعة الحوثي، وذلك من خلال عملياتها لتأمين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وذكر تحديث أنشطة البحر الأحمر ليوم 7 يونيو، الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير أربع طائرات بدون طيار واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية إنها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مضيق باب المندب.