مصرع مسن وإصابة 2 آخرين في انقلاب تروسيكل بسمالوط

لقي مسن مصرعه وأصيب شخصان آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفي، مركز سمالوط غرب، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

كان اللواء محمد الضبش مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الحيني، مساعده للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفي مركز سمالوط غرب، أسفر عن مصرع مسن وإصابة 2 آخرين.

انتقلت على الفور، قوة أمنية بمركز شرطة سمالوط غرب بقيادة العميد محمود الحلواني والرائد عبد الرحمن الغزاوي، وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب تروسيكل يحمل 3 أشخاص من بينهم مسن يدعى مفتاح محمد أحمد، 63 سنة يقيم بقرية أبو كيلانى، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، فيما أصيب 2 آخرين، وتم إيداع الجثة بالمشرحة وتم إجراء اللازم للمصابين.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جرجس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي وثبت بالتقرير الطبي أن الوفاة نتيجة لحدوث نزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج أدت لوفاته، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وأمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن الجثمان، وتسليمه لأهليته.