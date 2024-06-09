بدء تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

قضوا 5 أيام جوار الرسول.. وأشادوا بسهولة الإجراءات والخدمة المتميزة

تبدأ اليوم الأحد عمليات تفويج حجاج السياحة من المدينة لمنورة إلى مكة المكرمة عقب قضائهم عدة أيام بالقرب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتستمر عمليات التفويج حتى بعد غد الثلاثاء "الخامس من شهر ذي الحجة" وذلك لأداء العمرة والاستعداد لأداء الركن الأعظم من الحج من خلال الوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

يشار إلى أن عدد حجاج السياحة هذا العام يبلغ نحو 26 ألف حاج.

ومن المقرر أن تستمر رحلات الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستكمال نقل جميع الحجاج إلى الأراضي المقدسة حتى يوم 12 يونيو الجاري، وستنقل شركة مصر للطيران 60 ألف حاج عبر 241 رحلة جوية خلال مرحلة الذهاب فقط.

وتواصل حاليا رحلات الحج السياحي فئة الـ 5 نجوم السفر إلى الأراضي المقدسة على أن يستمر سفر حجاج هذا المستوى حتى يوم 12 يونيو الجاري، حيث تتراوح مدة برنامج الحج الـ5 نجوم ما بين 10 أيام وأسبوعين.

وتتابع وزارة السياحة والآثار وصول رحلات الحج السياحي إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشدد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في حكومة تسيير الأعمال على استمرار رفع درجات الاستعداد في جميع لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بالموانئ والمطارات، خاصة مطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج وتقديم جميع التيسيرات التي تمكنهم من أداء مناسك الحج في سهولة ويسر، وكذا مقارات الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاطمئنان على تسكينهم والتزام شركات السياحة بالعقود المبرمة بين الطرفين.

وأكدت بعثة الحج السياحي أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاح المصريين بصفة عامة ولحجاج السياحة بصفة خاصة جيدة، موضحة أنه لاتوجد أي حالات مرضية أو وبائية بين صفوف ضيوف الرحمن حتى الآن، لافتة إلى تواجد ممثلين للجان وزارة السياحة والآثار في مكتب الإدلاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة لحل جميع مشاكل المواطنين خاصة كبار السن.

من جانبها أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، حرص الوزارة في ضوء الخطة الشاملة التي وضعتها وتوجيهات وزير السياحة والآثار، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبما يضمن راحتهم وسلامتهم والتأكد من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والخدمية لهم، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشاد عدد من حجاج السياحة بالخدمات المقدمة والتسهيلات التي توفرها لهم الوزارة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج.

وقالت سامية سامي إن لجان الوزارة تواصل عملها لاستقبال ضيوف الرحمن والاطمئنان على تسكينهم في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن الموسم الأول بالمدينة "استقبال الحجيج قبل أداء المناسك" يسير بنجاح تام، مؤكدة عدم حدوث أي مشكلات أو تلقي شكاوى بسبب المتابعة المستمرة والمكثفة من أعضاء لجان الوزارة الموجوده بالأراضى الحجازية.

وأشارت سامية سامي إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية - السعودية، استقبلت حجاج جميع رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.

وقالت إنه بحلول يوم 8 من ذي الحجة سيكون جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة قد انتقلوا إلى مكة استعدادا لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

وأوضح وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن رحلات الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية مستمرة لاستكمال نقل جميع الحجاج إلى الأراضي المقدسة حتى يوم 12 يونيو الجاري.

ولفت القطان إلى أن مدة برامج الحج السياحي فئة الـ 5 نجوم تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، مشيرا إلى أن حجاج مستوى الـ 5 نجوم سيقدم لهم خلال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجبتين غذائتين يوميا "فطار - غداء أو فطار – عشاء" بنظام الأوبن بوفية، على أن يحصلوا على 3 وجبات غذائية يومية خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأضاف أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، أنه نظرا لضيق المساحة المخصصة لكل حاج بمخيمات مشعر منى فإن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام ستقوم بنقل حجاجها يوميا من مقر إقامتهم بمكة المكرمة إلى منى لرمي الجمرات ثم إعادتهم مجددا دون المبيت بمخيمات منى.

وأكد أن الشركات وضعت العديد من الآليات لتوفير أكبر قدر من الراحة لحجاج السياحة وتوفير الخدمات لهم.



وأضاف أنه بانتهاء سفر آخر أفواج الحج البري إلى الأراضي المقدسة سيكون قد اكتمل بذلك وصول جميع حجاج المستوى البري وعددهم 6 آلاف حاج إلى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه تم تسكين هؤلاء الحجاج بالفنادق المخصصة لهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لبرنامج الحج الخاص بهم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أن اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تتابع عمليات تسكين الحجاج فور وصولهم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن الفنادق التي يقيم بها حجاج السياحة تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة لسكن الحجاج.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، كما أنه تم إتاحة 150 أتوبيسا سياحيا لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.