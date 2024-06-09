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مصرع شاب غرقا داخل بحر مويس في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:44 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه غارقا أثناء الاستحمام داخل مياه ترعة بحر مويس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الشاب علي، 23 سنة، مقيم بمركز كفر صقر، جثة هامدة.

تبين من توقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة على الجثمان أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق؛ وذلك إثر سقوطه غارقا أثناء الاستحمام داخل مياه ترعة بحر مويس بمركز كفر صقر.

تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

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