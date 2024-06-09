التوقعات شبه النهائية: الاتحاد المسيحي يتصدر انتخابات أوروبا في ألمانيا يليه حزب البديل

أظهرت التوقعات شبه النهائية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أن الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) تصدر انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في ألمانيا اليوم الأحد وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتلاه حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وجاء في المراكز اللاحقة وبفارق كبير (عن الاتحاد المسيحي) كل من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وحسب التوقعات شبه النهائية، حصل الاتحاد المسيحي على ما يتراوح بين 6ر29% و30%، وحصل حزب البديل على ما يتراوح بين 1ر16 و4ر16%، فيما حصل حزب شولتس على 14% والخضر على ما يتراوح بين 12 و4ر12% والحزب الليبرالي على ما يتراوح بين 9ر4% و 5%.

وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" اليساري المؤسس حديثا على ما يتراوح بين 7ر5% و9ر5%.

يذكر أن البرلمان الأوروبي يضم 720 مقعدا منها 96 مقعدا مخصصا لألمانيا.

ووصل عدد الناخبين الألمان المدعوين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات إلى ما يقارب 65 مليون شخص، فيما يصل هذا العدد على صعيد الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 360 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سمحت لأول مرة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عاما بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.