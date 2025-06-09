أسيوط: انتظام توريد القمح في رابع أيام العيد واستلام 177 ألف طن منذ بدء الموسم

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، انتظام عملية توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى استئناف التوريد بعد توقفه خلال يوم الوقفة وأول أيام العيد.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الكميات التي تم استلامها منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن بلغ نحو 177 ألف طن، مؤكدًا أن أعمال التوريد تسير بكفاءة عالية ووفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين، وبالتنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع يوميًا معدلات التوريد لضمان انتظام العمل، وفتحت جميع مواقع الاستلام الرسمية بدءا من ثاني أيام العيد لتسهيل إجراءات التسليم وتقليل التكدس؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح.

وأشاد المحافظ، بوعي المزارعين وحرصهم على الالتزام بمواعيد التوريد، مثمنًا دورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد حرص المحافظة على تذليل أية معوقات قد تواجه الموردين، وتقديم جميع التسهيلات لضمان سرعة الاستلام وجودة الخدمة.

وشدد محافظ أسيوط، على أن جميع مواقع الاستلام تخضع لرقابة مشددة، ويجرى فحص القمح المورد بدقة من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة والبنك الزراعي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ لضمان مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.

وكشف المحافظ، عن استمرار دعم المحافظة الكامل لموسم التوريد، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدراتها الاستراتيجية من المحاصيل الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.