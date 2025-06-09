اتحاد الكرة يعلن تفاصيل قواعد قيد اللاعبين للموسم الجديد

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المتعلقة بقيد اللاعبين للموسم القادم 2025/2026، والتي شملت السماح بالتالي:

- قيد 35 لاعبًا للفريق الأول لكل الأقسام

- قيد 25 لاعبًا من مواليد 2005/1/1 وما بعدها، دوري (الفريق الثاني)

بينما يُسمح بقيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة كالتالي:

مواليد 2007/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

مواليد 2008/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

مواليد 2009/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

مواليد 2010/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

مواليد 2011/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

مواليد 2012/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

وفي مراحل البراعم يُسمح بقيد اللاعبين كالتالي:

مواليد 2013/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

مواليد 2014/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

مواليد 2015/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

مواليد 2016/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

مواليد 2017/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

كما تنص الشروط العامة لقيد اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التالي:

لا يُسمح بإشراك أي لاعب في المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1

في حالة انتقال لاعب من نادى إلى آخر يرفق عقد الاتفاق مع الاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية

اللاعبون الأجانب يتم تسجيلهم على السيستم المصري طبقًا لجواز السفر ولا يتم تسجيله باللغة العربية

البريد الإلكتروني الرسمي للنادي مسئولية النادي لتلقي كافة معاملات الاتحاد و"فيفا" ولا يعتد بالمخاطبات التي ترد من الأندية وتتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح

لا يجوز لأي نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثاني (أ) شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص للمشاركة في البطولات

يتم تحديث صورة اللاعب على السيستم بحيث لا يمر عليها أكثر من سنة

كما تنص شروط إعارة اللاعبين على التالي:

لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي

لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم

لا يجوز إعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة

وتنص قواعد القيد للاعبين الأجانب على التالي:

يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول

يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني

يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الثالث

يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بجميع المراحل السنية

لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول

لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني

لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث

لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات

يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك

لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.