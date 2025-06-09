الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 25 عنصرا ينتمون لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات تابعة للجيش نفذت عملية عسكرية في قرية غالواري، على بُعد 4 كيلومترات شرق منطقتي سابيد وعانولي في المحافظة.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 25 من عناصر الشباب، من بينهم ثلاثة قياديين.

كما استولت القوات على كمية كبيرة من الأسلحة التي كان يستخدمها المسلحون، بما في ذلك ست بنادق من طراز PKM، وقاذفتا صواريخ من طراز RPG، و17 بندقية من طراز AK-47، كما تم تدمير مخبأ تابع لحركة الشباب.

يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن، معارك ضد عناصر حركة الشباب، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة.